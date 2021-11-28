Телеведучий Юрій Горбунов, ведучий шоу "Танці з зірками", показав образи з дружиною Катею Осадчою для суперфіналу шоу, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим, одруженим на колезі Каті Осадчій. Зірка нещодавно літав до Франції, поки дружина вирушила в ОАЕ. Але до суперфіналу шоу" Танці з зірками " обидва телеведучі встигли повернутися в Україну і опублікували спільне фото в Instagram перед вечірнім ефіром.

"Сьогодні суперфінал" Танців з зірками"! Чекайте? Сьогодні дізнаємося ім'я нової танцювальної легенди!",- написав Юрій.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чекаю на супер фінал"," Артур Логай", " Катя як наречена. Неймовірно красива і ніжна", " ми то чекаємо, а діти з ким?", "Чекаємо справедливого голосування, Артур і Анна", "зараз Світське дивимося, а там і танці подивимося".

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