Відома співачка, солістка групи Go_A Катя Павленко показала в мережі незвичайне фото із зустрічі з відомим репером паліндромом.

Як повідомляє Politeka.net, солістка популярної групи Go_A, яка представляла Україну на Євробаченні, Катя Павленко поділилася в своєму Instagram оригінальним фото з "побачення" з відомим виконавцем Степаном Бурбаном, більш відомим як паліндром.

Судячи з геолокації, Катя і Степан зустрілися у Львові і відображені за столиком в затишному кафе, при цьому виглядають обидва дуже серйозними. Перед камерою Павленко з'явилася в темному спортивному костюмі з кросами, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Паліндром теж на стилі - він в темному одязі з модною шапочкою на голові.

У підписі до публікації Катерина написала: "Розвіртуалилися з palindrom.ed". такий знімок відразу викликав бурхливе обговорення в коментарях, багато фанатів почали питати у Каті про можливий дует зі Степаном: "Буде коллаба?", "Вау. Яка хороша Здибанка!", "Буде Фіт?", "О, яка зустріч", "Несподівано! Гоу Фіт", "Власне, відчувається як натяк", "Прекрасні".

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