Відома співачка Санта Дімопулос, яка здобула перемогу на проекті "Танці з зірками", розповіла про свої секрети краси в осінньо-зимовий період.

В цей раз Санта вирішила розповісти про настання холодів і системі догляду в цей зимово-осінній період. За словами зірки в Instagram, це не тільки додатковий светр, але і додатковий фокус уваги: шкіра.

"Похолодання, шапка, холодно на вулиці і жарко в приміщенні - це все стрес-фактори, які погано позначаються на її стані. Невелика лекція»з життя шкіри". У міжсезоння, під час стресу зі шкірою голови трапляється зневоднення, роздратування, вона може відчувати себе відверто погано.

Що це? Це дисбаланс мікробіома. На жаль, я не знала цього раніше і просто списувала всі неприємні відчуття на погоду. Поки не проконсультувалася тому приводу у трихолога. Виявляється, шкіра голови страждає від перепаду температур не менше, ніж шкіра обличчя і тіла!

Як поліпшити баланс мікробіома в міжсезоння? Це пробіотики: вони зміцнюють захисні функції шкіри, захищають від зневоднення і допомагають підтримувати баланс " розповідає Дімопулос.

При цьому шанувальники помітили, що Санта вже схожа на Моніку Беллуччі:

"Санта, ти неймовірна❤️; жінка-вогонь🔥; інша тут зовсім! Але дуже красива 😍; Красоточка🔥; не коректно порівнювати людей, але думаю на порівняння з такою величиною ніхто не образиться - вилита Моніка Беллуччі🔥 🔥; тут дуже схожа на Моніку Беллучі🔥».

Відзначити, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

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