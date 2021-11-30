Американська актриса, модель і дизайнер Періс Хілтон кілька тижнів тому вийшла заміж за письменника і фахівця з венчурних інвестицій Картера Реума. Пишне весілля тривало три дні.

Для 40-річної Періс Хілтон це перший шлюб. У своєму новому пості в Instagram світська левиця показала серію кадрів з весілля, передає Politeka.net. У підписі вона зворушливо звернулася до чоловіка. Виявляється, 30 листопада у них з Реумом невелика річниця - рівно два роки тому вони стали зустрічатися.

"️️❤❤️З 24-місячним ювілеєм, чоловіче! ❤️ Ці останні 2 роки були найщасливішими і найнеймовірнішими в моєму житті. Я така щаслива провести з тобою залишок свого життя. Ти моя фортеця, ти змушуєш мене відчувати себе в безпеці, і я так пишаюся тим, що назавжди стала твоєю. Спасибі, що був для мене всім і навіть більше. Ти вклав чарівництво в мої очі! 😍 ❤ ️ 🔥 😘 # Lovesit # lovesyou # Foreverhiltonreum 📸 @ Josevilla", - звернулася Періс до коханого.

Відзначимо, Картер Реум - старий друг Періс, вони знайомі більше 15 років, при цьому романтичні стосунки почалися тільки в 2019-му.

Вже після весілля світ шоубізу облетіла новина - у Реума є 9-річна дочка, повідомляє Page Six. Ім'я дівчинки не повідомляється, проте особистість її мами досить відома на американському телебаченні. Лора Беліззі знімалася в реаліті-шоу Secrets of Aspen, а ще її знають як одну з пасій актора Мела Гібсона.

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