Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав іншого учасника проекту Сергія Рибака в незвичайному образі, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт побів у першому сезоні романтичного шоу" Холостячка " з актрисою Ксенією Мішиною. Пара деякий час була разом після проекту, але в підсумку розлучилася. А потім їх разом помітили, але нещодавно Олександр поставив крапку, сказавши, що не разом з актрисою. На проекті "Холостячка" ще брав участь і Сергій РИБАК. Еллерт подружився з іншим учасником і часто тепер з ним проводить час. На нових сторіс в Instagram Олександр показав, чим вони зайнялися тепер.

На сторіс Сергій був з крилами. З аналогічним атрибутом був і Олександр.

"Ти Купідон типу? Або грифон?",- запитав Еллерт у рибалки.

"Зараз полетимо, хлопці", - відповів Сергій.

"Ангелів не вибирають", - написав Еллерт в результаті.

"Светр для ридань на підвіконні", - написав під другим сторіс Олександр.

Нагадаємо, Еллерт, залишившись один, вніс ясність про свою участь в "Холостяку"

А ще Politeka писала, що Еллерт показав, чим займається після остаточного розставання з Мішиною

Також Politeka повідомляла, що Еллерт збентежив змінами в зовнішності після точки у відносинах з" холостячкою " Мішиною



