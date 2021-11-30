Відомий співак і 16-річний переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім підготував сюрприз для українців.

Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Муаяд Абдельрахім прикриває сонячні промені руками і позує на камеру. Під фото він вирішив розповісти про сюрприз, який підготував для своїх шанувальників.

"ТЕПЕР ВЖЕ ТОЧНО!

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Сподіваюся, вам сподобається, - розповів Муаяд Абдельрахім.

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Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Бог на допомогу", "Нарешті дочекалися! впевнена вона буде офігенна", "Звичайно сподобається, чекаю з нетерпінням", "Дуже сильно чекаю", "Прекрасно", "Чекаємо з нетерпінням! Відчуваю буде шикарно!".

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