Відома співачка Слава Камінська після скандалів зі своєю колишньою колегою Вікторією Смеюхою розповіла свою правду.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська в ютуб-програмі "Слава+" розповіла ведучому славі Дьоміну про скандали з колишньою колегою Вікторією Смеюхою. Так, співачка спростувала багато звинувачень Вікі і заявила, що раніше проект не закривали тільки через те, що вони обидві в ньому добре заробляли.

"А як мені виживати 15 років з Вікою, без жартів. Тут вже без жартів *** виживеш. Треба було виживати Віку. Я закінчила. Раніше не могла. По качану. Я не могла прийти до тебе і сказати, мовляв, Слава, утримай мене. У мене сім'я, годувати треба. Точно так само, як і Віка. Працювали, тому що ми заробляли разом. Тому що у нас були хороші моменти разом", - каже Камінська.

Вона також зазначила, що завжди говорила в обличчя, що її не влаштовувало. Тоді як їй ніхто нічого не говорив.

Зазначимо, що скандал між колишніми солістками "НеАнгелів" Вікторією Смеюхою і славою Камінською спалахнув після того, як Віка публічно розрізала великий торт з портретом слави, відрізавши їй голову. Далі Смеюха почала роздавати інтерв'ю, в яких звинувачувала Камінську в аб'юзе і булінгу.

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