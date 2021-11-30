Відома співачка Аліна Гросу виклала в мережі чарівний кадр з новорічного виступу, на якому з'явилася в ляльковому образі.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка після розлучення з чоловіком закрутила роман з героєм своїх кліпів Романом Полянським, поділилася в Instagram незвичайним кадром. Виявилося, що зірка вже готується до свят, і схоже, виступила на новорічному концерті.

На новій фотографії Аліна відображена на сцені в компанії хлопців і дівчат з шоу-балету. Перед камерою співачка з'явилася в ляльковому образі – на ній розкішне біле плаття цікавого фасону, яке підкреслило струнку фігурку. Доповнюють образ світлі туфельки на шпильці. Волосся красуні зібрані в кучеряву зачіску, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Гросу написала: "А ми вже починаємо відзначати Новий рік 🎄 і готуємо за місяць для вас красиві святкові номери, шоу і казкові історії🤩 ✨ 🙌 🏽. А ви готуєтеся заздалегідь до НГ? Подарунки купуєте? Або, як завжди, все в останній момент". Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки, засинаючи її компліментами і відповідями.

Нагадаємо, Репетиція до концерту Аліни Гросу ледь не закінчилася трагедією для співачки: "Випаду зараз! Спустіть!".

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