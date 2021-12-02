Відома українська співачка Аліна Гросу, яка невдало вийшла заміж та розлучилася із першим чоловіком, розповіла, чи готова до шлюбу із новим бойфрендом.

Як пише Politeka.net, 26-річна українська співачка Аліна Гросу, яка зустрічається із російським актором Романом Полянським. Офіційно чутки про їхній роман пара підтвердила лише у травні цього року, хоча стосунки їм приписували вже давно.

Так, в інтерв’ю телепрограмі "Зірковий шлях" Аліна Гросу розповіла, чи готова вона вийти заміж за на 12 років старшого Полянського після невдалого першого шлюбу.

"Мені не дуже хочеться виходити заміж. Я була. Нічого не змінювалося, коли я півроку була одружена. Я в принципі люблю більше свободу, якщо чесно. Але я розумію, коли діти плануватимуться, тоді потрібна родина, велика, міцна. Але я не дуже хочу зі шлюбу до шлюбу стрибати, тому я хочу бути впевненою у Ромі, у нас, у нашому майбутньому. І лише тоді щось вирішувати", - написала Гросу.

Нагадаємо, що в 2019 році Аліна Гросу вийшла заміж за бізнесмена Олександра Комкова. Пара розвелася через пів року після розкішного весілля. Ексчоловік співачки зазначив, що не спілкується з Гросу.

Рaніше Politeka писала, що репетиція до концерту Аліни Гросу ледь не закінчилася трагедією для співачки: "Випаду зараз! Спустіть!".

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" з Аліною Гросу помірялися красотами в купальниках: "Це важкий вибір"

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