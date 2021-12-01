Дочка відомої співачки Ані Лорак побувала на програмі "Модний вирок" разом з дітьми Філіпа Кіркорова - кадри викликали бурю обговорення в мережі.

Філіп Кіркоров разом з дітьми, 10-річною Аллою-Вікторією і дев'ятирічним Мартіном-Крістіном, побували в програмі "Модний вирок", пише Politeka.net. За словами співака, на каналі відзняли спецвипуск, присвячений ювілею його дочки.

На програмі також були присутні Ані Лорак з 10-річною донькою Софією. Примітно, що Філіп Кіркоров - хрещений дівчинки, і його діти часто гуляють з дочкою Ані Лорак, тому не дивно, що вони разом з'явилися на передачі.

У мережі стали обговорювати не тільки шоу, але і зовнішність дітей, деякі обурювалися, інші ж навпаки співчували. Дісталося і зірковому батькові, і модельєру, який пошив сукню для його дочки.

"Таааак.... За гроші можна все... ,, Хочеш, дитинко, ми тобі Перший канал купимо!?!?"", "Я люблю Кіркорова, але плаття просто морок! Юдашкін перемудрив! Пора дати дівчинці можливість одягатися самій!", "У Алли-Вікторії вічно незадоволене обличчя! На всіх фотографіях. Їй це все нецікаво", "Мала схожа на стару жінку, навіщо так фарбувати дітей?", "Все супер-пупер 🔥тільки навіщо такий грим на обличчі юної дівчинки?👀 🤪Виглядає відштовхуюче🙈", - написали користувачі Мережі.

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