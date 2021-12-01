Відомий український співак і телеведучий, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес затримав свій сольний концерт, до якого так довго готувався.

Як пише Politeka.net, в Instagram артист опублікував відео, показавши, як його гримують до виступу. Він зазначив, що постарається вийти на сцену трохи пізніше, щоб всі глядачі встигли доїхати на концерт.

"Знаю, що величезні пробки на дорогах, не переживайте. Ми постараємося всіх почекати", - зазначив Дантес.

Пізніше він записав відеозвернення до шанувальників, які вже чекали його в залі. Артист попросив їх трохи потерпіти, щоб всі встигли потрапити на концерт.

"Друзі, я знаю, що Ви мене чекаєте. Я теж чекаю, щоб вийти на сцену. Але виявляється, там дуже багато людей на вулиці. Давайте почекаємо їх разом і вийдемо на сцену. Я дуже переживаю, сильно", - зазначив Дантес.

Відзначимо, що 1 і 2 грудня Дантес дає свої перші за довгий час сольні концерти.

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