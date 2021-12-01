39-річна співачка Брітні Спірс поскаржилася на свій день і показала, як піднімає собі настрій вдома, примірявши кілька яскравих образів під Мадонну.

Як пише Politeka.net, Брітні Спірс є популярною західною співачкою. 39-річна артистка також веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Брітні показала безліч суконь, позуючи біля новорічної ялинки. Як можна зрозуміти, зірка хвалилася образами під пісню Мадонни.

"Хіба ти не любиш Мадонна???? У мене вчора був дерьмовий день !!! папараці сфотографував, як я виходжу з громадської ванної ... Я маю на увазі, як це незручно ???? Отже, прямо коли я повернувся додому, у мене був PFC... це означає " вечірка для впевненості», і я клянусь, якщо у вас є проблеми з упевненістю або низька самооцінка і Вам потрібно практикуватися в ходьбі з високо піднятою головою і трохи згорбленою... ви повинні спробувати! !!! ⁣", - написала Брітні.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Мадонна і Ти королева коли-небудь"," так, Барбі"," Красиво і сяюче"," ми любимо Мадонну і любимо тебе", " наступного разу Візьми мене з собою! Я буду битися з ними за тебе! Залиште КОРОЛЕВУ в спокої!", "Так приємно бачити, що Ти посміхаєшся. Я любила тебе з дитинства".

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