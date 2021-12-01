Український боксер, чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повністю відновився після бою і знову повернувся до тренувань.

Як пише Politeka.net, в Instagram у спортсмена з'явилося фото, зроблене в спортивному залі. Олександр Усик позував у брендованій толстовці і виглядав дуже брутально.

"Бокс виховує терпіння і формує характер, що безсумнівно призводить до успіху. USYK-17 це не просто про одяг, це не просто про спорт. Це в першу чергу про спосіб життя!",- підписав фото боксер.

У коментарях спортсмену залишили масу захоплених відгуків.

"Кращий! Їй богу", "Герой нашого часу! Чоловік і чемпіон", «Вусатий красава», «USYK для мене - справжній боксерський джентльмен, справжній чемпіон», «погляд чемпіона», «Саша супер, розумник, комсомолець, спортсмен, красень!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на сьогоднішній день Олександр Усик є одним з найтитулованіших боксерів у світі.

Нагадаємо, що Усик вразив брутальним виглядом на зйомках фільму: "Легенда".

Як повідомляла Politeka, Усик похвалився красунею-дружиною, яка народила йому трьох дітей.

Також Politeka писала, що Олександр Усик вразив виглядом у куртці-скафандрі: "Гість з майбутнього".