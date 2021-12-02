"Важко повірити, що її немає"

Знаменитий американський актор і продюсер Алек Болдуін несподівано заявив, що взагалі не натискав на курок пістолета, з якого була застрелена Українка Галина Гатчинс під час нещасливого інциденту на зйомках фільму «Іржа».

Гучне визнання Болдуін зробив в інтерв'ю американському каналу ABC. У той час як всі вважають, що актор випадково зробив постріл з пістолета, який виявився заряджений невідомо з чиєї вини, сам артист стверджує, що взагалі не має до пострілу відношення.

"Ну, курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок... я б ніколи не націлював на кого-небудь пістолет і не натиснув на курок. Ніколи", - заявив Болдуін.

У той же час він підкреслив, що не міг навіть уявити, що в пістолеті виявляться бойові патрони.

У своїй заяві Болдуін зазначив, що Гатчинс на знімальному майданчику була улюблена всіма. За словами артиста, він часто думає, що міг би зробити інакше в той нещасливий день.

"Навіть зараз мені важко повірити, що її немає", - зізнався актор.

Зазначимо, що трагедія на знімальному майданчику фільму «Іржа» сталася 22 жовтня. Тоді пістолет, що знаходився в руках Болдуїна, вистрілив бойовим патроном, якого в ньому не повинно було бути. В результаті загинула українка за походженням, 42-річна Галина Гатчинс.

Проти Болдуїна і продюсерів фільму подано кілька цивільних позовів. За фактом події проводиться розслідування.

Нагадаємо, нова НП сталася на знімальному майданчику, де Болдуін застрелив українку.

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що Галина Гатчинс виголосила перед смертю.

Також Politeka писала, що подруга застреленої Болдуїном Українки розповіла про неї.