Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі продовжує підкорювати своєю красою глядачів - нове фото викликало справжній фурор.

Популярна артистка приваблює глядачів не тільки своїм талантом, але і зовнішністю, передає Politeka.net. Зірка багато працює не тільки над ролями, але і над собою.

Перш за все, Анджеліна Джолі дотримується правильного харчування, а також займається спортом.

У мережі постійно згадують найкрасивіші образи артистки. Цього разу в одній з груп вирішили згадати архівне фото. Примітно, що кадр обробили за допомогою фотошопа, щоб було видно неозброєним поглядом. Зовнішність Анджеліни Джолі стала більш ідеальною, навіть ляльковою. Однак знімок викликав все одно справжній фурор.

За кілька годин публікація зібрала понад 15 тисяч лайків.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Круто, спасибі велике, моє красиве вовченя🌹 🌹 🌹 🌹 🌹", " чарівно мила посмішка краса ❤️❤️❤️"," дорогоцінна краса !!! 😍🎆😍🎆😍💖💖💖💖", "❤️😊 Красива картинка. Коли бачиш посмішку, відразу піднімається настрій 😊 👏 дуже приємно😊", "приголомшлива жінка з красивою посмішкою 🔥🔥🔥😍😉😎😎😎", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Джолі з посмішкою показала тату з чоловічим ім'ям на плечі, фото

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі загіпнотизувала образом з дивним аксесуаром

Також Politeka писала, що Джолі в зеленій сукні-балахоні влаштувала ефектну прогулянку з дочкою