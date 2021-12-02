Скандальний батько герцогині Сассекської Меган Маркл висловив своє ставлення до "расистського" висловлювання щодо його онуків, яке приписують принцу Чарльзу.

Як пише Daily Express, Томас Маркл вирішив прокоментувати скандальну тему.

Раніше в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган зізналася, що зіткнулася з расизмом в британській королівській родині. Пізніше Крістофер Андерсен у своїй книзі про монаршому сімействі з посиланням на "надійне джерело" заявив, що Меган говорила про батька принца Гаррі, принца Чарльза, який нібито задавався питанням про те, якого кольору буде шкіра у дітей герцога і герцогині Сассекських.

Томас Маркл вважає, що навіть якщо це висловлювання було правдою, його не можна вважати проявом расизму. На думку батька Меган Маркл, це не більше ніж цікавість.

"Ця нова книга, в якій робиться висновок про те, що Чарльз був расистом, — нісенітниця. Принц поставив безневинне питання, коли поцікавився, який колір шкіри буде у малюка. Це проста цікавість, яку відчуває більшість людей, і яку не можна задовольнити до народження дитини", - стверджує Томас.

Варто відзначити, що сам батько Меган світлошкірий, а ось її мати – афроамериканка. Томас стверджує, що перед народженням дочки багато його знайомих також цікавилися її майбутнім кольором шкіри.

Зараз Меган Маркл відмовляється спілкуватися зі своїм батьком, а той не упускає можливості привернути увагу постійними розмовами про дочку в ЗМІ.

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