Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий зважився прикрасити себе відразу декількома татуюваннями, поділившись емоціями від процесу прямо з тату-салону.

Як пише Politeka.net, відомий комік і його дружина Ксенія вирішили набити парні татуювання. При цьому дружина артиста знімала на відео "страждання" свого чоловіка.

Кошовий зробили два окремі написи на внутрішній стороні руки. Коли процес тільки почався, артист заявив, що йому не боляче.

"Відчуття нові. Я сказав, що я не буду дивитися до кінця роботи...але роботи, звичайно, непочатий край!", - сумно зізнався Кошовий під сміх дружини.

Однак, все виявилося не настільки трагічно, як він думав. Незабаром з'явилася сторіз, на якій Ксенія просить його показати вже готове перше тату. Воно виявилося написом на латині.

"Ніколи не засинайте в тату-салоні", - пожартував Кошовий.

Через якийсь час трохи вище на його руці з'явився і другий напис.

Судячи з усього, Ксенія набила собі такі ж слова на ребрах. Подружжя покрасувалося ще й парними татуюваннями.

"Тепер ми ще більше з тобою однієї крові. Задоволена сімейка", - підписав кадри Кошовий.

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