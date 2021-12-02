Колишня дружина екс-соліста "Время и стекло", Олексія Завгороднього (Позитиву), і подруга співачки Насті Каменських, оголосила про свою нову колекцію.

Дизайнерка Анна Андрійчук-Завгородня офіційно розлучилася з чоловіком цього року, повідомляє Politeka.net. Пара була разом 15 років, але не змогла вберегти шлюб.

В інтерв'ю дизайнерка зізналася, що однією з причин розриву стала зайва захопленість колишнього чоловіка роботою, а вона вже хотіла дітей.

Після розставання дівчина продовжила роботу над новими колекціями, теж присвячуючи час роботі. Зокрема, в новому Instagram-пості Анна Андрійчук розповіла про випуск нової колекції шуб. Зірка продемонструвала модель на собі, при цьому вона також була в боді і сітчастих колготках.

"Відкривай свою #passion сторону... Еко-шуби з нової колекції створені, щоб надихати і розпалювати вогонь всередині тебе!",- написала екс-дружина Позитиву.

Публікації на сторінці Анни Андрійчук і бренду зібрали тисячі лайків і багато коментарів.

"Ну як же це красиво ❤️😍", - написала Каменських.

"Крихітко ти🔥 🔥 🔥", " та лаааааадно! Ого 💣💣💣💣💣💣💣", "Шикарна!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Дика левиця🔥", " просто супер!!! Красуня!!!😍😍😍💥💥💥🔥🔥🔥", "Вау, Анна, яка лисиця, вогонь ❤️", - прокоментували інші.

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