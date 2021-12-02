Зіркові детективи шоу «Маска», українські артисти Оля Полякова і Олег Винник несподівано вирішили об’єднатися, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram, та показали цікаві кадри.

«Воу 🔥 Спеціально для грандіозного шоу «Новорічна МАСКА» зіркові детективи Оля Полякова @polyakovamusic та Олег Винник @olegg.vynnyk об’єднаються та представлять запальну дуетну композицію «Длинноногое счастье», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, користувачі мережі були вражені таким анонсом.

«Це нереально красиво», «Це фантастично», "Де Олег - там і казка", - відреагували глядачі шоу.

Додамо, раніше повідомлялося, що в новорічному випуску шоу «Маска» Оля Полякова також виконає пісню разом з Дзідзьо. Композиція стала саундтреком до нового фільму. В якому вони виконали головні ролі.

Нагадаємо, Винник насмішив поведінкою на шоу "Маска", з'явилося відео: "Коли цілувався..."

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук зловив дружину у ванній за дивним заняттям: "Що це взагалі таке?"

Також Politeka писала, що ведучу Світського життя "розпізнали" на шоу "Маска", Винник і Данилко збентежені