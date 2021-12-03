19-річна американська співачка Біллі Айліш вразила новою зовнішністю - деякі фанати не прийшли в захват від таких змін, і висловили своє невдоволення.

Популярна співачка змінює образи із завидною регулярністю, передає Politeka.net. Довгий час Біллі Айліш ходила брюнеткою з зеленим корінням, а потім ставала блондинкою.

Кожна зміна зачіски викликала різну реакцію шанувальників. Одні захоплювалися, інші ж навпаки - висловлювали свій негатив.

На новому фото в Instagram Біллі Айліш з'явилася в образі брюнетки, а також з обстриженою чолкою.

"Сумували за мною?",- підписала артистка селфі.

За сім годин публікація зібрала більше семи мільйонів лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі висловлювали не тільки захват такій зміни, а й розчарування.

"Не може бути", " Біллі?", "Це по-справжньому?", "Як же не просто пофарбувати волосся назад в темний колір після всіх тих сеансів, які потрібні були, щоб зробити їх світліше... Навіщо? Це трагедія", " ЕРА БЛОНДИНКИ Закінчилася ??? 😢 😢 😢 😢 😢 ", "Блондинкою ти мені подобалася більше","А я тільки стала звикати до блонду. Шкода", " мій мозок тільки недавно оговтався від тебе блондинки ~ Мені потрібна психічна стабільність😩 🤰", - прокоментували користувачі Мережі.

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