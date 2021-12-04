52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, звикла демонструвати на сцені і публіці досить орігіналньие костюми, не боїться підбирати екстравагантні вбрання і для прогулянок.

Нещодавно Дженніфер Лопес повернулася з іншого міста, де провела кілька тижнів на зйомках романтичної комедії зі співаком Малумою. Причому артистка також не бачилася і зі своїм коханим, з яким відновила недавно відносини.

Відразу після роботи Лопес прилетіла додому і влаштувала кілька романтичних побачень з Беном Аффлеком. Шанувальники тим часом оцінювали модні наряди виконавиці і її сяючий вигляд.

На думку багатьох, в напівпрозорій блузці і рваних світлих джинсах 52-річна Лопес виглядала моложеобычного.

"Сумую за цією молодою красунею; справжня Белла 😍; Дженніфер, ти як і раніше виглядаєш, як дівчина; Bendiciones Preciosa; Дивись, вона як заграє😃 👍; дуже сильно захоплююся❤️; красива картинка дами; хочеш, я куплю тобі нові джинси на Різдво?; Ці джинси не йдуть красуні Дженні)"»

Якщо зараз Лопес сміливо вибирає найрізноманітніші Перуки для концертів, то пару років тому вона також могла спокійно перефарбуватися з блондинки в брюнетку. Тому шанувальники вирішили обговорити варіанти зачісок улюбленої виконавиці.

"Блондинка або брюнетка, як було краще?» - йдеться в обговоренні під кадром.

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