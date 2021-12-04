У мережі опублікували незвичайне відео з Даном Баланом, який зірвався з місця, коли до нього наблизилася Тіна Кароль, і послужливо посадив її поруч з собою.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль і молдавському музиканту Дану Балану, опублікували чарівне відео, в якому можна побачити цю парочку. Схоже, ролик був знятий на якомусь заході або на зйомках.

Спочатку видно, що Дан сидить у кріслі, а потім він схопився з нього, коли до нього наблизилася Тіна Кароль. Артист ніжно обійняв красуню за плечі і спину, вітаючи її. Потім посадив її поруч з собою, і вони почали про щось перешіптуватися, мило посміхаючись один одному. Виглядає це дуже ніжно і романтично, видно, що в їх відносинах на той момент було особливе тепло.

У підписі до публікації написали слова з пісні, яка звучить на тлі відео: "Буду завжди з тобою". А користувачі тут же почали коментувати ролик, залишаючи лайки і емодзі.

Нагадаємо, Дан Балан в обіймах красивої брюнетки привів у сум'яття своїх прихильниць: "З Тіною виглядав краще, але...".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан і Тіна Кароль не на жарт завелися в компанії один одного: "Може бути трапиться диво".

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