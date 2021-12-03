Співачка Мішель Андраде, яка є зіркою шоу "Орел і Решка", показала себе в неймовірному образі, порадувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною співачкою. Зірка нещодавно випустила сингл під назвою "без сну". Також артистка знімалася в новому сезоні "Орла і Решки" і планує продовжувати співпрацювати з проектом. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Андраде була в незвичайній сукні. Зірка нахилилася вражаючи фігурою в міні-вбранні.
"На Новий рік я обожнюю вбиратися і дозволяю собі одягнутися так, як у звичайному житті не виглядаю. Що виберете: гарне плаття або класний костюм-піжама?",- написала Мішель під фото.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Таке молоде, дитяче обличчі, нехай не старіє", "сяюча і приваблива Мішель Андраде", "дуже хороша собою", "нормальний корсет у тебе", "повний відпад".
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