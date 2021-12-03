Відома українська співачка Аліна Гросу, яка почала знову виступати в Україні і розповідати про себе, поділилася яскравими фото з нових зйомок разом з Олегом Машуковським.

У мережі досить часто обговорюють нові образи Аліни Гросу, яка змінила зачіску і тепер підкорює публіку незвично довгими кучерявими локонами. Причому не обходиться без незручних випадків або питань на адресу молодої виконавиці.

Як можна помітити, зараз вона не нудьгує, активно знімається в різних проектах і навіть побувала на зйомках новорічної програми з відомими виконавцями. Цього разу в Instagram Гросу представила кадри з Олегом Машуковським.

«У цих двох скоро прем'єра 🤪 🤜 🏼 🤛 🏼 в Роттердам 🙌 🏽 🤟 🏼 " - написала Аліна під кадрами.

Шанувальники відреагували.

"Ждееееем😍 😍 😍 АА, Я не можу, я тут від касет Кінчаюся, а вже новий хіт👏; дуже чекаємо 🔥 10.12?; Коли?; Найкрасивіша найталановитіша); Роттердам хороший хіт!🔥 ; Наша супер мала, Алінка мандаринка❤; чекаю не дочекаюся, а ви дуже красиві і ти і @mashukovsky 😍 😍 😍 😍 чекаю прем'єру🤘 🤘 🤘».

Раніше в інтерв'ю телепрограмі "Зірковий шлях" Аліна Гросу розповіла, чи готова вона вийти заміж за на 12 років старше Полянського після невдалого першого шлюбу.

"Мені не дуже хочеться виходити заміж. Я была. Нічого не змінювалося, коли я півроку була заміжня. Я в принципі люблю більше свободу, якщо чесно. Але я розумію, коли діти будуть плануватися, тоді потрібна сім'я, велика, міцна. Але я не дуже хочу з шлюбу в шлюб стрибати, тому я хочу бути впевненою в Ромі, у нас, в нашому майбутньому. І тільки тоді щось вирішувати", - написала Гросу.

Раніше Politeka писала, що репетиція до концерту Аліни Гросу ледь не закінчилася трагедією для співачки: "випаду зараз! Спустіть!".

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" з Аліною Гросу помірялися красотами в купальниках: "це важкий вибір"

A ще Politeka повідомляла, що Аліна Гросу в шкіряному костюмі довела до божевілля коханого Полянського: "Абракадабра".