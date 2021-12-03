Починаюча модель і блогер Соня Євдокименко, яка є онукою Національної легенди України Софії Ротару, показала, як проводить час на відпочинку разом з нареченим-мільйонером.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною блогеринею, яка навчається і живе в Нью-Йорку, США. 20-річна внучка Софії Ротару зараз разом з відомим бізнесменом Денисом Жадановим, який входив до списку Форбс. Зараз парочка разом відпочиває на курорті. Софія у себе в Instagram показала, як проходить її відпустка.
На сторіс Соня була в стильному чорному вбранні і сережках. Поруч можна побачити Дениса в футболці і окулярах. Парочка сиділа за столом і посміхалася.
На другому сторіс Денис і Соня перебували на пляжі. В руках Жаданов тримав собаку.
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На наступних сторіс Євдокименко показала природу курорту, а також собаку, яка сховалася від піску.
На ще одному сторіс Соня вже демонструвала пальму і небо.
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