Зірка телеканалу "1+1", українська телеведуча Лідія Таран показала барвисті знімки, зроблені під час подорожі за кордоном.

Як пише Politeka.net, поки в Україні холодно, українські знаменитості відлітають на відпочинок в спекотні країни. Не виключенням стала популярна телеведуча, яка побудувала кар'єру на телеканалі "1+1", Лідія Таран.

Нещодавно телезірка відпочивала зі своєю донькою Василиною в Іспанії.

На яскравих знімках Лідія показала, як купається в басейні своєї мрії.

Теледуча продемонструвала не тільки чудовий морський і гірський пейзажі, але і без сорому показала своє тіло в модному купальнику.

На першому фото зірка сидить на краю басейну, а на другому – по шию у воді дивиться вдалину.

"Нехай всі суботу будуть такими ідеальними", - побажала всім українцям телеведуча.

Свою публікацію Лідія Таран супроводила хештегами "реальність в моїй голові"," Знаю що товста "і "басейн мрії".

Фоловером захопили красиві знімки телеведучої.

"Прекрасна і неймовірна!!!!!! Щастя Вам, Лідія!!!!!❤️",

"Хочу таку суботу", - пишуть в мережі.

У відповідь на коментарі Лідія зізналася, що фотознімки зроблені раніше, а зараз вона вже повернулася з відпустки.

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