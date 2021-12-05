Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, яка отримала безліч критики після інтерв'ю з чоловіком про його зради, продовжує активно вести соціальні мережі.

Сніжана Бабкіна отримала масову критику в мережі після розповіді про те, як її чоловік на початку шлюбу масово їй зраджував і вона все одно пробачила чоловіка і навіть тепер нібито довіряє йому. Після цього в Instagram Бабкіної часто можна помітити різкі висловлювання з будь-якого приводу серед аудиторії.

Цього ж разу вона вирішила акцентувати увагу на своєму кадрі з нової фотосесії. Бабкіна позувала в червоному гольфі, повернувшись убік від об'єктива і роблячи акцент на зовнішності зблизька.

"Дівчата 😱 заздрість-так собі почуття, але комусь із вас точно можна буде позаздрити!» - висловитися Сніжана і розповіла про умови свого конкурсу, яким привернула увагу безлічі шанувальників.

Як відомо, Сніжана Бабкіна - танцівниця і актриса, а з деяких пір і блогерка, в своєму Instagram вона ділиться особистим, а також на фото хвалитися хорошим настроєм.

Цей раз не став винятком: на фото артистка посміхалася, а її очі просто світилися від щастя, що помітили користувачі Мережі.

"Всіх з першим днем зими!❄️Люблю! Цілую!!!💋 Будьте Здоровенькі!🙌 🏻 ",- написала Сніжана Бабкіна.

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