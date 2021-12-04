Як реагує на таку поведінку мама?

Подорослішала дочка відомої співачки Ані Лорак привертає увагу шанувальників безглуздими відео, які сама ж і викладає в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, 10-річна Софія Муратовна Налчаджіоглу розмістила новий короткий ролик, на якому засвітила інтер'єр розкішного будинку.

Дівчинка, одягнена в сукню з принтом авокадо, який останнім часом так люблять діти, вирішила подуріти на камеру.

Соня за допомогою фотоефектів зробила собі ріжки, а також намалювала під оком зірку і півмісяць - емблему Туреччини. У такому вигляді вони почали кривлятися під агресивну музику.

Відзначимо, що Софія Налчаджіоглу, дочка співачки Кароліни Куєк (Ані Лорак) і турецького бізнесмена, не вперше створює відеоролики самостійно, використовуючи різні фільтри. Найчастіше дівчинка з'являється в кадрі з макіяжем і в накладних ельфійських вушках.

Як реагує на дивну поведінку дитини її мама-не відомо.

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