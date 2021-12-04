Подорослішала дочка відомої співачки Ані Лорак привертає увагу шанувальників безглуздими відео, які сама ж і викладає в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, 10-річна Софія Муратовна Налчаджіоглу розмістила новий короткий ролик, на якому засвітила інтер'єр розкішного будинку.
Дівчинка, одягнена в сукню з принтом авокадо, який останнім часом так люблять діти, вирішила подуріти на камеру.
Соня за допомогою фотоефектів зробила собі ріжки, а також намалювала під оком зірку і півмісяць - емблему Туреччини. У такому вигляді вони почали кривлятися під агресивну музику.
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Відзначимо, що Софія Налчаджіоглу, дочка співачки Кароліни Куєк (Ані Лорак) і турецького бізнесмена, не вперше створює відеоролики самостійно, використовуючи різні фільтри. Найчастіше дівчинка з'являється в кадрі з макіяжем і в накладних ельфійських вушках.
Як реагує на дивну поведінку дитини її мама-не відомо.
Нагадавши, юна дочка Ані Лорак повеселилася на святі у подружки, вразивши видом
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ані Лорак спантеличила вибором нарядів перед камерою, поки матері немає вдома
Також Politeka писала, що 10-річна дочка Ані Лорак приголомшила поведінкою на новому відео