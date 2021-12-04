Маленька блогерка Соня, дочка Кароліни Куєк (Ані Лорак), показала себе на нових сторіс, розсмішивши косметичними процедурами.
Як пише Politeka.net, Ані Лорак, справжнє ім'я якої Кароліна Куек, 10 років тому вперше стала мамою. Зірка народила від бізнесмена з Туреччини Мурата Налчаджіоглу дочку Соню. Пара давно розійшлася, але це не заважає малятку буває з батьком, який нещодавно її брав на відпочинок в Буковель. Соня також захопилася соціальними мережами і тепер веде там блог, мріючи про мільйон фанатів. Поки у малятка 22 тисячі фоловерів і Соня не зупиняється, постійно знімаючи новий контент для Instagram.
На сторіс Соня була з маскою на обличчі. Малятко мазала її і розповідала, що робить:
"Добрий день хлопців, я робила маску, точніше я її взяла і намазюкала. Як я її зробила, розповіді пізніше. Я просто знімала Тікток, ось що у мене залишилося", - сказала Малятко на відео.
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