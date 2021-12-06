Чоловік знаменитої російської співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін здивував несподіваними кадрами, наробивши шуму в Інтернеті.

Як повідомляє Politeka.net, знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні виповнюється 120 років з дня народження Уолта Діснея! Ось вирішив привітати нас всіх з ювілеєм класика 😂 та й у мене сьогодні іменини", - написав шоумен.

З такого приводу Максим Галкін вирішив зробити собі педикюр із зображеннями відомих персонажів Уолта Діснея. Однак, судячи з реакції в мережі, не всі змогли це оцінити.

"Куди світ котиться", "Схоже я взагалі жартів не розумію", "цікава реакція Алли Борисівни", "вижене як Кіркорова", "це те навіщо показувати.... як то навіть непристойно! Естетичного задоволення", "це звичайно мило, але не захоплюйтеся", "класний педикюр", "принадність🙌 з іменинами, Макс", "несподівано, незвично", "якось не дуже приємно дивитися... Пардон", "навіть цікаво, які ще частини свого тіла покаже передплатникам Максим?",- пишуть в коментарях.

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