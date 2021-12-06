Чоловік знаменитої російської співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін здивував несподіваними кадрами, наробивши шуму в Інтернеті.
Як повідомляє Politeka.net, знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні виповнюється 120 років з дня народження Уолта Діснея! Ось вирішив привітати нас всіх з ювілеєм класика 😂 та й у мене сьогодні іменини", - написав шоумен.
З такого приводу Максим Галкін вирішив зробити собі педикюр із зображеннями відомих персонажів Уолта Діснея. Однак, судячи з реакції в мережі, не всі змогли це оцінити.
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"Куди світ котиться", "Схоже я взагалі жартів не розумію", "цікава реакція Алли Борисівни", "вижене як Кіркорова", "це те навіщо показувати.... як то навіть непристойно! Естетичного задоволення", "це звичайно мило, але не захоплюйтеся", "класний педикюр", "принадність🙌 з іменинами, Макс", "несподівано, незвично", "якось не дуже приємно дивитися... Пардон", "навіть цікаво, які ще частини свого тіла покаже передплатникам Максим?",- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "немає нічого спільного»
Ще Politeka писала, що Пугачова у всьому чорному затужила по Галкіну:"дуже самотньо".
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