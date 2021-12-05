Мама молдавського виконавця Дана Балана, який був тренером на шоу" Голос країни", Людмила захопила завзятими кадрами. На котрих відображена в спокусливих сукнях.
Мама Дана Балана, відома у своїй країні телеведуча і співачка, поділилася яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
У новому пості Instagram Людмила Балан показала відео, зняте влітку. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
Відзначити. у свої 63 роки Людмила Балан може похвалитися ідеальною фігурою, що вона періодично і робить на концертах і в кліпах, радуючи публіку.
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"Дуже красива пісня і кліп 👍👍👍👍👍💐💐💐💐💐!А де знімався кліп? Дуже красиві місця", "чудова", "яка ж краса, Ви прекрасні", "милуюся Вами! Дуже красиві сукні", "яка ж ви Сонячна! Пісня на повторі, спасибі велике", "в гармонії з природою. Чудова Людмила. Красиві пейзажі", "красиві пейзажі, завзяте виконання, чарівність Ваше, - не перестають підкорювати і надихати наші серця", - захоплюються користувачі Мережі.
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