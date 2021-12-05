Телеведуча Катя Осадча, яка в середині серпня показала себе і розповіла про робочий графік.

Як пише Politeka, Катя Осадча є популярною вітчизняною зіркою, яка 19 серпня народила третього сина Данила від чоловіка Юрія Горбунова. Практично відразу зірка повернулася до роботи, а вже у вересні вирушила в перше відрядження. Зараз малюкові 3 повних місяці і Осадча захоплюється, як швидко росте хлопчик. При цьому Катя не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Катя була в білому халатику, знімаючи себе на телефон. Зірки була зовсім без макіяжу і з синцями під очима. Осадча глянула в камеру, легко посміхнувшись для фото.

"Коли у всіх вихідні, у нас робота. А в понеділок вихідний. Все не як у людей", - написала Осадча під фотографією, яку розмістила в сторіс Instagram.

Нагадаємо, Осадча заінтригувала виглядом разом з переможцем" Танців з зірками " Логаєм та Ектором Хіменес-Браво

А ще Politeka писала, що чоловік Осадчої Горбунов показав, як насолоджується вихідним з чотирирічним сином

Також Politeka повідомляла, що Осадча спантеличила зовнішнім виглядом поруч з "роздягненою" Юлією Саніною та її родиною



