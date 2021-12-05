Висхідна зірка українського шоу-бізу Соня Кей, племінниця Національної легенди України Софії Ротару, показала, як танцює з подружкою.

Як пише Politeka.net, Соня Кей є перспективною вітчизняною співачкою, нещодавно випустивши другий міні-альбом. Також зірку кілька років тому номінували як "прорив року" за перший міні-альбом. Артистка є двоюрідною сестрою рідного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка. Соня не тільки радує фанатів творчістю, але і своїм невеликим блогом в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

На новому сторіс Соня була в компанії подруги. Парочка пустилася в танок, вражаючи синхронними рухами.

"З днем народження", - написала Соня в сторіс.

Після цього зірка розповіла про біду, яка з нею сталася в Істаграм.

"Ранок почався не з кави. Якась * * * * хотіла вкрасти мій аккаунт з ранку. Я в шоці", - написала Соня в сторіс.

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