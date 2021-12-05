Переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала себе і розповіла про свої недоліки.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос у свій час була солісткою групи "ВІА Гра". Нещодавно артистка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Санта позувала у вузькому боді і в туфлях. Зірка стояла біля вікна, показуючи свої стрункі ніжки.

"А навіщо вам щось робити, у вас і так все добре» - читаю я часто в директ і чую від знайомих.

По-перше, виринаємо з надр ідеальних картинок інсти і усвідомлюємо, що тут ніхто (ну майже ніхто) не виставить те, що естетично не дуже. Так само всі ми розуміємо, що бувають різні періоди (смачна їжа і + кілька кг і нерівності шкіри мають місце бути навіть у супер моделей)

По-друге, якби я думала «чого напружуватися, у мене ж все і так добре « - дуже швидко прийшло б»вже не дуже добре".

Я зараз грунтовно зайнялася своїм здоров'ям (гормони і т.д) і завжди намагаюся стежити за апаратними новинками, а також новинками косметології та фармацевтики. На собі не економлю і вибираю найкраще.

І жартую, що сьогодні пройшла повне ТО перед Новим Роком

1. Повторний Morpheus на всі зони (обличчя, шия, руки, живіт, внутр.частина стегна, коліна, сідниці)

2. Екзозоми для волосся (розписувати не буду-довго, але google все знає:))

3. Забір дермальних фібробластів (забір клітин, банкування і зберігання). Тут на окремий пост якщо цікаво (я заглибилася грунтовно в тему:))

4. Radiesse коліна, лікті (це унікальний препарат ,в основі якого знаходиться гідроксиапатит кальцію. Його дія заснована на заповненні проблемних ділянок і стимуляції синтезу клітинами власного колагену)

5. Лазер V Beam (очі, коліна)

6. Полімолочна кислота (живіт, сідниці)

7. Видалення татуювання на лазері Picoway і видалення шраму над губою CO2", - написала Санта під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яке тіло", "хороша", "Ви шикарна"," Ти мій герой", " Оооооооо, а можна про пункт 3 докладний пост? Дуже цікаво! І дякую за чесність та інформацію".

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