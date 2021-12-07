Дружина переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна розповіла шанувальникам, що на пологи вона піде із чоловіком.

Як пише Politeka.net, 23-річна Іванна та 19-річний переможець популярних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин готуються стати батьками. Невдовзі Іванна народить дівчинку.

У своєму Instagram Іванна часто розповідає про свою вагітність та ділиться планами. Нещодавно дівчина розповідала, що їм ніяк не вдавалося офіційно оформити свої стосунки, і нарешті декілька днів тому вони стали чоловіком і дружиною. В мережі Іванку часто запитують про майбутні пологи, цікавляться, чи буде вона народжувати сама чи з Романом.

"Народжувати ми будемо удвох. Хоча багато з вас писали: "Не бери, тобі буде з ним важче", але мені здається, що мені буде з ним набагато легше, тому що він мені і зараз допомагає, підтримує, тому і там буде допомагати і підтримувати", - сказала дружина Романа Сасанчина.

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