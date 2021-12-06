Син куми популярного артиста DZIDZIO і співачки Ольги Цибульської - 6-річний Нестор поставив мамі умову.

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Фабрика зірок", після чого стала телеведучою на "Новому каналі". Також, відомо, що вона є кумою популярного артиста DZIDZIO.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Цибульська розповідає, як її 6-річний син Нестор поставив їй жорстку умову.

"Нестор в шафі у мене знайшов прокладку і запитав, що це. Я кажу, Ти прокладку знайшов. Жінки їх використовують в критичні дні. Запитує, Що таке критичні дні. Я кажу, це такі виділення, які символізують, що жінка може народжувати дітей", - поділилася Ольга Цибульська.

"Він запитує, Ти будеш мені когось народжувати? А я питаю, кого ти хочеш, брата чи сестру. Він відповів, що напевно мені потрібен брат. Ну окей, тільки він каже: "Знаєш, що? Тобі потрібен інший чоловік тому що це мій тато", — посміялася співачка.

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