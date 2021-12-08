Переможець шоу "Холостячка-2" зі Златою Огневич вирішив звернутися до свого колишнього суперника Максима Тарапати, зробивши несподіване зізнання.
Шоу "Холостячка" завершилося, Злата Огневич віддала свою руку і серце бізнесменові Андрію Задворному, передає Politeka.net.
У мережі досі обговорюють несподіваний фінал, адже судячи з монтажу, перемогу мав здобути Дмитро Шевченко.
Один з колишніх учасників бізнесмен Максим Тарапата опублікував фото, зроблені на вечірці, присвяченій "Холостячці-2".
За словами бізнесмена, за півроку він познайомився з масою людей.
"Ніколи б не подумав, що це можливо, але за півроку я прожив маленьке життя, в якому проявилося стільки чудових людей!
І всього цього могло і не бути, якби не одна чудова людина ❤️", - написав Тарапата.
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Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки": не можуть згадувати це без сліз
Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі писали багато приємного в бік автора поста, засвітився і Андрій Задворний, який звернувся до свого суперника: "Я тебе все одно люблю".
"Ну любо дорого дивитися, класні хлопці в цьому сезоні!!!🔥 ", "Чудовий Макс😍щастя вам", "ви дуже мудрий, спокійний, врівноважений і звичайно красивий чоловік 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - прокоментували шанувальники.
Нагадаємо, Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки"
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич в маленькому боді перетнула межу пристойності і поплатилася
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич зробила вирішальний вибір, хто переміг у "Холостячці 2"