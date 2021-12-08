Переможець шоу "Холостячка-2" зі Златою Огневич вирішив звернутися до свого колишнього суперника Максима Тарапати, зробивши несподіване зізнання.

Шоу "Холостячка" завершилося, Злата Огневич віддала свою руку і серце бізнесменові Андрію Задворному, передає Politeka.net.

У мережі досі обговорюють несподіваний фінал, адже судячи з монтажу, перемогу мав здобути Дмитро Шевченко.

Один з колишніх учасників бізнесмен Максим Тарапата опублікував фото, зроблені на вечірці, присвяченій "Холостячці-2".

За словами бізнесмена, за півроку він познайомився з масою людей.



"Ніколи б не подумав, що це можливо, але за півроку я прожив маленьке життя, в якому проявилося стільки чудових людей!



І всього цього могло і не бути, якби не одна чудова людина ❤️", - написав Тарапата.

Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі писали багато приємного в бік автора поста, засвітився і Андрій Задворний, який звернувся до свого суперника: "Я тебе все одно люблю".

"Ну любо дорого дивитися, класні хлопці в цьому сезоні!!!🔥 ", "Чудовий Макс😍щастя вам", "ви дуже мудрий, спокійний, врівноважений і звичайно красивий чоловік 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки"

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