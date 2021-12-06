Відомий шеф-кухар і ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який останнім часом активно веде свій блог, поділився яскравим фото, здивувавши незвичайним навиком.
Як передає Politeka.net, в Instagram шоумен опублікував знімок, на якому засвітився на скейті. Хіменес-Браво мчав по вулиці і виглядав дуже впевнено.
"Дивовижний світ ресторанного бізнесу. За такий великий термін служби в ресторанах, яких тільки історій не зустрічав. На перший погляд здасться, що ситуації сталися через жахливий збій комунікації всередині ресторану - але насправді цей особливий світ дуже неоднозначний", - підписав фото Хіменес-Браво.
Він поділився кількома мемами, які вирішив присвятити смішним ситуаціям, які траплялися на його роботі.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Екс-"Холостяк" Михайлюк потрапив в аварію в центрі Києва, подробиці ДТП: "Різко з'явилися..."
"Втомилися лікувати безкоштовно": медики збунтувалися в Одесі, кадри протесту
Дорофєєва в обтягуючому рожевому костюмі покрасувалася разом з Кошовим на "Квартал 95": фото
Дружина "Холостяка" Добриніна у вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути: кадри
Варто відзначити, що шанувальники оцінили жарти і залишили йому масу приємних відгуків.
"Крута рубрика", "Дуже смішно!", "Кайф", «у вас прекрасне почуття гумору», "всяке буває", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво заговорив про особисте:"любов з першого погляду".
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер шеф" розповів, як легко і швидко зробити зимовий десерт: "фаршируємо...".
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в ліжку поміркував про роботу і зйомки: "була важка...".