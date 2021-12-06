Відомий шеф-кухар і ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який останнім часом активно веде свій блог, поділився яскравим фото, здивувавши незвичайним навиком.

Як передає Politeka.net, в Instagram шоумен опублікував знімок, на якому засвітився на скейті. Хіменес-Браво мчав по вулиці і виглядав дуже впевнено.

"Дивовижний світ ресторанного бізнесу. За такий великий термін служби в ресторанах, яких тільки історій не зустрічав. На перший погляд здасться, що ситуації сталися через жахливий збій комунікації всередині ресторану - але насправді цей особливий світ дуже неоднозначний", - підписав фото Хіменес-Браво.

Він поділився кількома мемами, які вирішив присвятити смішним ситуаціям, які траплялися на його роботі.

Варто відзначити, що шанувальники оцінили жарти і залишили йому масу приємних відгуків.

"Крута рубрика", "Дуже смішно!", "Кайф", «у вас прекрасне почуття гумору», "всяке буває", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво заговорив про особисте:"любов з першого погляду".

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