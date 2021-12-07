Культова американська співачка Мадонна показала, як весело готується до свят вдома зі своїми дітьми і молодим коханим.

Як пише Politeka.net, 63-річна знаменитість поділилася серією яскравих домашніх кадрів на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна вирішила показати шанувальникам, як її сім'я готується до Різдва і Нового року. На кадрах можна побачити саму співачку, її чотирьох дітей і 27-річного коханого – танцівника Ахламаліка Вільямса.

На відео Мадонна показала, як вони всі разом прикрашають ялинку біля каміна в її розкішному будинку. Також співачка поділилася окремими фотографіями. На них можна побачити, що всі присутні, включаючи саму Мадонна, були одягнені в костюми ельфів.

При цьому співачка назвала себе "поганим ельфом".

"Я ельф, який виглядає незручно. Мені здається ми набризкали занадто багато снігу на ялинку. Ми повеселилися, відзначаючи останній день Хануки, прикрасивши ялинку", - розповіла Мадонна.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Ти занадто красива, це нестерпно, ідеал", "виглядаєте так мило", "красива сім'я", "любов і радість у твоєму домі це так красиво", "обожнюю те, як твої діти раді різдвяній атмосфері", - пишуть люди.

Відзначимо, що всього у Мадонна шестеро дітей-двоє рідних і четверо прийомних. На кадрах були присутні тільки прийомні діти, які молодші за своїх старших брата і сестри – 16-річні Девід Банда і Мерсі Джеймс, А також дев'ятирічні двійнята Стелла і Естер.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна, приспустивши вбрання, засвітила білизну з мотузочок.

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