У сьомому випуску нового сезону шоу "Маска" показали, хто ж переховувався в костюмі Порося, виявляється, у артиста є щось спільне зі співачкою Настею Каменських.

Шоу "Маска" інтригує своїх глядачів і детективів, якими стали Оля Полякова, Настя Каменських, Дзідзьо, Олег Винник та Андрій Данилко, передає Politeka.net.

У сьомому випуску всі дізналися, хто ж переховувався під маскою Порося - ним виявився співак Павло Зібров.

У пості розкрили підказки, поліковані під час його виступів.

Зокрема, що 22 витівки Порося - це відсилання на 22 альбоми, примочки з цибулевого і часникового соку з перцем — це фірмовий рецепт артиста по догляду за вусами і волоссям, а спільного з Кіркоровим – обидва болгари і так далі.

Крім того, артист натякнув, що він Ангел-охоронець одного з детективів - Насті Каменських.

Як виявилося, Павло Зібров мав на увазі свою пісню, що "Хрещатик" - це його хрещений батько, а тільки Настя Каменських народилася в Києві, тому вийшло, що він її хрещений батько. Порося ж святе тому, що є святий апостол Павло.

"Жодної підказки не вгадав. Не вгадав хто порося, на жаль,", "Маска ти топ", "Коли Настя була маленькою і приходила на студію з батьками, Зібров говорив, що вона майбутня зірка", - написали користувачі Мережі.

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