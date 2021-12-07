Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була першою "Холостячкою" і нещодавно розірвала стосунки з переможцем, змогла здивувати і зовнішнім виглядом з Дашею Ставничей.
Цього разу досенія Мішина, яка нещодавно влаштувала відпочинок на курорті і показала незвичайні образи на пляжі, змогла вразити аудиторію завдяки образу в прозорій сукні. Причому зробила це зірка не одна.
Так, перед камерою 32-річна актриса постала в прозорій сукні-сітці від українського бренду GASANOVA, під яку вона одягла чорний купальник. Для більшої ефектності вона розпустила своє розкішне волосся і зробила ніжний макіяж.
Такий же образ використовувала і Даша Ставнича. Шанувальники побачили в цьому битву образів між зірками і запропонували проголосувати:
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"Кому більше підходить - Даші або Ксенії?».
"Що за дурні питання? І на Ксенії, і на Дарині добре виглядає цей наряд! 🤩 ; Ну хто така Даша і хто така Ксенія, тут немає, що і кого порівнювати))); більше подобається на Даші🔥 🔥; цікаво, що в голові у жінок, які виставляють свої сідниці? Посоромилися б; така кольчуга всім йде....треба спробувати❤️; обом підходить".
Ксенія Мішина є популярною вітчизняною актрисою. Зірка за останні кілька років додала в медійності, спочатку перемігши на" Танцях з зірками", потім стала першою" Холостячкою "України, а цього року актрису вже запросили судити проект"Україна має талант". Тепер за знаменитістю стежать понад 800 тисяч українців в Instagram. І зірка намагається постійно ділиться з фанатами чимось цікавим.
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