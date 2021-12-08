Трагедія трапилася у колишнього чоловіка співачки Мерайї Кері відомого актора, коміка і ведучого Ніка Кеннона - помер його п'ятимісячний син.

Як повідомляє Politeka.net, у колишнього чоловіка співачки Мераї Кері Ніка Кеннона, з яким вони прожили в шлюбі вісім років, помер п'ятимісячний син Зен. Причиною втрати стала страшна хвороба-рак мозку. Про своє горе комік розповів в ефірі власного телешоу The Nick Cannon Show.

Відомо, що сина Зена народила реперу модель Алісса Скотт, він був наймолодшим з семи дітей Кеннона. За словами виконавця, проблеми зі здоров'ям у дитини почали проявлятися на другому місяці життя. Коли батьки звернулися до лікаря, то з'ясувалося, що в голові хлопчика почала накопичуватися рідина, а потім виявилася пухлина, яка почала дуже швидко рости. Врятувати дитину не вдалося.

Перед смертю сина Нік Кеннон покинув все і прилетів в Лос-Анджелес, де живе Алісса Скотт з Зеном. Там репер провів час з дитиною. "Я зробив все, щоб провести з Зеном якомога більше часу. Ми прокинулися в неділю і пішли до океану...", - поділився виконавець у своєму шоу.

У коментарях до публікації в Instagram користувачі почали співчувати актору: "У Бога для всього є причина", "Ви така сильна людина, тримайтеся", "Жодні батьки не заслуговують на смерть своїх дітей", "Це розбиває серце", "Найглибші співчуття".

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