Екс-солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос приміряла розкішний образ в стилі 20-х років, вразивши новими фото.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Дімопулос розповіла, що напередодні відвідала урочистий вечір з особливим дрес-кодом. Так, запрошеним рекомендували прийти в нарядах в стилі 20-х років.

З такої нагоди Санта одягла класичне чорне плаття з довгою спідницею і рукавами. Його родзинкою стало глибоке декольте з кокетливою стрічкою зверху. В якості аксесуарів Дімопулос вибрала довге намисто з великими каменями і маленьку сумочку.

"Вчора відбувся чарівний вечір з нагоди 100 річчя улюбленого журналу L'officiel і 20річчя L'officiel Ukraine. Дрес код в стилі 20х", - написала Санта.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост. Деякі припустили, що Дімопулос вагітна через нібито "кругленький животик", проте співачка відповіла на один з подібних коментарів лише роздратованими смайликами.

"Як завжди чудова і найстильніша", "шикарна", "Санта - мій ідеал краси", "чарівно", "Сонечко наше, щось у тебе бусики так добре лягли на животик?", "Санта Красуня і схоже скоро буде ще раз матусею", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дімопулос змінилася, показавши незвичайний вінтажний образ, оцінила навіть Кухар.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос розговорилася про свої недоліки, показавшись у вузькому боді.

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