Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова - Анна Саліванчук розповіла, чому не виходила в мережу і поскаржилася на свій стан.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У них з чоловіком двоє дітей - сини 5-річний Гліб і Микита, якому нещодавно виповнився 1 рік.

Так, на цей раз актриса опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Анна Саліванчук дивиться в камеру і прикриває рот. Саме під цим фото вона вирішила поскаржитися на свій стан. Як відомо, актриса активно веде свої соціальні мережі кожен день, проте вчора Анна Саліванчук не могла цього зробити, оскільки дала волю емоціям від втоми.

"Вчора не виходила в сторіс…

І знаєте чому?



Тому що ресурсу не було. Поклала дітей спати, забилася в подушку і ридала. Плакала як дура! Півгодини.



Опухли обличчя, очі.



А причина банальна.



Я кожен день пишу і кажу вам про те, що потрібно бути сильним, з високо піднятою головою, домагатися, бути позитивним. Що так робити не можна, як я робила вчора!



Але, знаєте, все-таки іноді навіть корисно. Тому що сили залишають час від часу. І так втомлюєшся, що нічого не хочеться в цьому житті. Хочеться, щоб пошкодували та взяли на ручки.



Так, я себе жаліла. Тому що дуже сильно втомилася. І мені хочеться, щоб і мене хтось ще пошкодував…



Я завжди говорю за силу. Що потрібно бути хорошими дружинами, мудрими сильними матерями, дочками, актрисами…



Друзі, якщо ви хочете поплакати, то дайте собі таке право. Плакати коли важко. Але потім утріть сльози, посміхніться своєму відображенню і йдіть вперед. Довго не ридайте, тільки зовсім трохи🙈



І просто пам'ятайте, ви не одні. Мами особливо! Я вас розумію і підтримую", - поділилася емоціями Анна Саліванчук.

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