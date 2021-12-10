Дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма Кейт Міддлтон виступила з промовою, в якій її слова розцінили як "таємне послання" принцу Гаррі і Меган Маркл.
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання People, днями герцогиня Кембриджська та її чоловік принц Вільям відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві. Там Кейт Міддлтон виступила з урочистою промовою, в якій експерти розгледіли якесь послання виїхала з країни принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл.
Виступ герцогині Кейт стосувався складного періоду пандемії і того, як загальна проблема з коронавірусом об'єднала людей. За її словами, в цей період багато людей втратили близьких і пережили повну ізоляцію від рідних і коханих.
"Разом з цим ми побачили, як громади об'єдналися, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує", - сказала Міддлтон.
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Вона також додала, що люди, віддалившись один від одного в період кризи, зрозуміли, як сильно потребують зв'язку один з одним. "Тільки віддалившись один від одного, ми зрозуміли, наскільки сильна людський зв'язок між нами", - підсумувала герцогиня Кембриджська.
Нагадаємо, Принц Вільям розповів про важливі сімейні ритуали з Кейт Міддлтон і дітьми: "Там багато рухів стегнами".
Як повідомляла Politeka, У мережі показали, як виглядала Кейт Міддлтон до того, як стала герцогинею Кембриджською: фото.
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