Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що чоловік забороняє їй робити і показувати в соцмережах.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько лише під час карантину почала активно вести свій блог в Instagram. Так, Зараз на сторінці у зірки вже понад 100 тисяч підписників їх кількість активно зростає. В інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" співачка розповіла, що дуже захопилася своїм блогом і показує життя без прикрас.

Так, співачка зазначила, що найбільше її аудиторії подобаються знімки з дітьми та іншими членами сім'ї. А ось злісних хейтерів вона блокує. Тим часом коханий чоловік артистки не в захваті від її захоплення соцмережами, хоча іноді навіть допомагає їй під час зйомок сторіс.

"Якби у нього була можливість, він би взагалі забрав у мене телефон і не віддав би. Він не любить, коли я матюкаюся. А мені подобається. Я кажу, А що тут поганого? Я не бачу тут нічого поганого, тому що я так висловлюю свої думки. Я і мати, якось гармонійно", - зі сміхом розповіла Настя.

Також Приходько додала, що вони з чоловіком іноді лаються, якщо вона перед сном залипає в телефон. "Він любить, коли я йому приділяю час", - каже співачка.

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