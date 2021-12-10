20-річна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер показала себе і те, як провела час минулої ночі, поділившись фото в Instagram
Як пише Politeka.net, Сінді Кроуфорд є успішною моделлю відомої на весь світ і блищала в 90-і роки. У знаменитості є дочка Кайя Гербер, якій виповнилося цієї осені вже 20 років. Молода красуня вже пішла по стопах мами і стала моделлю. Не забуває дочка і про Instagram, де веде блог.
На фото дочка Сінді була в штанях, піджаку і топіку. Зірка стояла біля стіни з літерами YSL. Зірка була з довгим волоссям і чубчиком.
"Минулої ночі в Нью-Йорку....",- написала зірка.
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Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали трохи компліментів, адже Кайя обмежила доступ і залишила можливість публікувати свої думки у неї на сторінці тільки друзям:
"Вогонь", "Кайя, люблю", "Прекрасна", " така приголомшлива! Давай, дівчинка", "Круто".
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