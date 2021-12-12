Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав несподіваний кадр з відомим українським співаком Андрієм Данилком, більш відомим під сценічним псевдонімом Вєрки Сердючки.

Як відомо 16-річний молодий чоловік Муаяд Абдельрахім переміг у першому сезоні" Співають всі " і отримав 500 тисяч гривень. Причому досить швидко він підкорив журі шоу" Співають всі «виконанням пісні» Люди, як кораблі «групи» Скрябін", яка принесла йому максимальні 100 балів.

Поки що гроші Муаяд залишив для розвитку своєї кар'єри, вважаючи за краще реалізувати себе в майбутньому, як співак. Зокрема, для запису першої студійної пісні співак вже вже підготував деякий матеріал.

Примітно, що хлопець переїхав з Сирії в Одесу, але також артист багато буває в Києві по роботі. А нещодавно він зустрівся з відомим співаком і виконавцем Андрієм Данилком.

"Виявляється, Андрій Данилко дивився @spivayut_vsi 😉 🔝 дякую за знайомство і за корисні поради 🙏 💯" - звернувся до популярного співака муаяд.

Після перемоги на шоу" Співають всі " 16-річний Муаяд Абдельрахім став завойовувати популярність в мережі. Зараз на сторінку юного обдарування підписані понад 9000 передплатників. Артист ділиться з шанувальниками різними фото і думками.

Зокрема, на новому кадрі артист показав себе під час натхнення, саме так він підписав знімок, на якому позував з мікрофоном.

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