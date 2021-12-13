Як пише Politeka.net, підприємець поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Раніше стало відомо, що в 12-му сезоні шоу "Холостячк" дівчата будуть боротися за серце Алекса Топольського.
Про нього поки відомо небагато: 32-річний українець зумів побудувати успішний бізнес в Америці, а тепер вирішив зайнятися пошуками другої половинки.
Прем'єра нового сезону шоу відбудеться в березні 2022 року. А поки Топольвський підігріває до себе інтерес на своїй сторінці в Instagram.
"Ранкова кава-найкращий антидот поганому настрою. Всім ароматного ранку!» ,- написав бізнесмен у новому пості.
Він також поділився домашнім фото, на якому позує з чашкою кави в руках. З одягу на "Холостяку" тільки Білий домашній халат.
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У коментарях тут же відреагували на фото.
"Схожий на панського", "а я навпаки більше чай вранці люблю", "Красунчик!", "Коли вже холостяк почнеться?", "Симпатичний чоловік", "а якщо ще й в хорошій компанії, то ефект збільшується в кілька разів!!",- пишуть люди.
Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський показав розваги біля вогню, перші фанатки не залишилися осторонь.
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