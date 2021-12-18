Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Нікітіна в спортивному чорному купальнику і на величезних підборах залізла на жердину. Спортсменка вирішила продемонструвати свою пластичність на сцені шоу "Жіночий квартал".

"Сьогодні о 22: 15 на 1+1!



Мені здається, це той самий випуск, який змусить всіх включити", — заінтригувала Катерина Нікітіна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Катя, ви просто пожежа 🔥. Хочу бачити вас і на своєму дні народження, і на своєму парубочому і взагалі скрізь!", "Вау, ти шикарна", "Вогонь".

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